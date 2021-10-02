Общество

Проценко: COVID-19 обманывает все прогнозы

Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией не поддается прогнозам специалистов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал он.

В России за последний месяц резко возросло количество новых заболевших коронавирусом. Как отмечает РБК, 3 октября зарегистрировали 25 769 заразившихся, из них 4,2 тыс. выявили в Москве, 2,4 тыс. — в Петербурге, 1,6 тыс. — в Московской области. Всего за время пандемии в стране зафиксировали 7 586 536 случаев заражения.