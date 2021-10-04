Общество

Банкам запретят взимать долги россиян с соцвыплат

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, предусматривающий запрет на списание банками в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту единовременных выплат, предоставляемых населению в качестве мер социальной поддержки. Авторы документа — первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов и Андрей Исаев, пишет газета «Известия».

Также новые нормы усиливают защиту социальных выплат от списания по исполнительным документам судов. Теперь в перечень доходов, на которые не может быть наложено взыскание в рамках закона «Об исполнительном производстве», будут внесены все соцвыплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства, в том числе средства, выплачиваемые государством беременным женщинам, малоимущим гражданам на основании социального контракта.

При этом часть соцвыплат все же может пойти на погашение долгов, но для этого должно быть обязательное добровольное согласие человека.

В пресс-службе ЦБ РФ сообщили, что поддерживают инициативу и активно участвуют в разработке законопроекта.