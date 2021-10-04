Общество

Понижение температуры воздуха на Северо-Западе ожидается с 8 октября

На Северо-Западе погоду большей части начавшейся недели будет определять погожий очаг высокого давления, поэтому столбики термометров будут подниматься до +10…+15 градусов, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Но в пятницу в регион станут прорываться поля дождевой облачности атмосферного фронта, и сразу похолодает до +8…+13, на севере и востоке – до +3…+8 градусов», - отметили синоптики.

Напомним, сегодня, 4 октября, в Псковской области температура воздуха днем составит +11…+16 градусов. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.