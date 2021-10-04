Общество

Борис Елкин поручил подрядчику контролировать осеннюю уборку в Пскове

Временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин поручил подрядчику контролировать осеннюю уборку в областном центре.

«Золотая осень - красивая пора, но добавляет хлопот по уборке. Псков буквально засыпает листвой, и коммунальные службы, к сожалению, не всегда справляются со своей работой. По этому поводу поступает много обращений граждан», – отметил он в своем профиле в Instagram.

Борис Елкин рассказал, что 3 сентября совместно с региональным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству проконтролировал качество уборки в центре Пскова.

«"Псковавтодор" задействовал в работе две комбинированные дорожные машины с щетками и поливомоечными устройствами, два пылесоса и два "Бобкэта". Техники достаточно, но явно не хватает рабочих рук. На время листопада псковскую "ручную" бригаду усилили работниками "Псковавтодора". Поручил подрядчику держать вопрос осенней уборки на особом контроле», - сообщил он

«Прошлись по улице Гражданской. На участке между улицей Советской и площадью Героев-Десантников в следующем году планируем систематизировать дорожное движение, восстановить бортовой камень и зеленую зону», - добавил Борис Елкин.