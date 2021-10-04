Псковские юнармейцы приняли участие в игре «Зарница»

Городской этап оборонно-спортивной игры «Зарница-2021» прошел с 30 сентября по 1 октября на базе стрелкового комплекса центра «Патриот» и стадиона лицея №4 «Многопрофильный» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Юнармии».
Фото здесь и далее: региональное отделение «Юнармии»
В соревнованиях приняли участие 12 команд из разных школ города Пскова. Состав команды: 9 человек (6 юношей и 3 девушки)
Итоги игры:
«Поздравляем победителей и призеров!» - добавил в отделении «Юнармии».