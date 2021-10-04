Общество

В Новоржевском районе работодатель заплатит за увольнение беременной девушки

В Новоржевском районе беременная девушка восстановилась на работе после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2020 года 24-летняя местная жительница начала работать продавцом в магазине. В июле 2021 года беременную девушку по инициативе работодателя уволили, несмотря на установленный законом запрет.

Сам руководитель пояснил, что на момент расторжения трудового договора, он не знал о беременности сотрудницы.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Девушка восстановлена на работе, ей выплатили деньги в связи с вынужденным прогулом. Кроме того, работодателя привлекли к административной ответственности. Он заплатит штраф за нарушения трудового законодательства.