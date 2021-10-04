Общество

Юристы проконсультировали осужденных в псковских колониях

В Псковском филиале академии ФСИН России подвели итоги деятельности юридической клиники за девять месяцев работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

Начальник кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Андрей Щербаков, возглавляющий юридическую клинику, напомнил участникам встречи, что с начала 2021 года представители клиники провели консультации по правовым вопросам осужденных шести исправительных учреждений Псковской области – в городе Великие Луки, деревнях Крюки Островского района, Середка Псковского района, поселках Идрица и Сосновый Бор Себежского района.

Курсанты академии доложили о проделанной работе и отметили, что приобрели новые знания и опыт.

В четвертом квартале запланированы консультации в ИК-2, ИК-3 и ИК-6 УФСИН России по Псковской области.

В пресс-службе отметили, что консультации проводят не только для осужденных, но и для социально незащищенных граждан в региональном отделении Ассоциации юристов России.