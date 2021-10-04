Общество

Дмитрий Барабанов вместе с жителями оценил благоустроенный двор на Звездной

Завершены масштабные работы по благоустройству дворовой территории на улице Звездной, 16, 20 и 18. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, состоялась приемка - жители совместно с депутатом Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрием Барабановым оценили качество проделанной работы и приняли объект в эксплуатацию.

Запросы по данной дворовой территории поступали депутату с 2017 года. Однако сложный проект, достаточно большая площадь, включающая в себя три дома, требовали более серьезного финансирования по отношению к другим проектам благоустройства дворов в городе Пскове.

К 2021 году удалось урегулировать все вопросы и выделить из городского бюджета необходимый объем средств на реализацию проекта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Так, в ходе ремонтных работ был проведен целый комплекс мероприятий - замена асфальтобетонного покрытия, бортового камня, благоустройство парковочных мест, строительство пешеходных дорожек, а также установка детской игровой площадки. Кроме того, во дворе появились скамейки, урны и информационный щит с правилами пользования площадкой.

Дмитрий Барабанов лично проконтролировал завершающий этап строительства, а также отслеживал процесс работ по установке детской игровой площадки и благоустройства прилегающей территории. Кроме того, депутат согласовывал с жителями района проект благоустройства дворовой территории, а также все нюансы, возникающие в ходе его реализации.

В итоге все работы были завершены к концу сентября, и жители, наконец, смогли оценить результат, а дети – опробовать новый игровой комплекс от ООО «КСИЛ» - лидера на рынке игрового оборудования. «Необходимо отметить, правильность выбора поставщика — продукция данного производителя отвечает самым высоким стандартам. Мы хотели, чтобы у детей была самая современная, качественная и красивая игровая площадка», - заметил Дмитрий Барабанов. Он подчеркнул, что весь проект благоустройства был реализован очень оперативно, в максимально сжатые сроки.

В присутствии представителей УГХ города Пскова, подрядчика и УК «Восьмой район» депутат совместно с жителями микрорайона осуществили финальную приемку всей отремонтированной дворовой территории. Будущие пользователи остались довольны качеством проделанной работы, а управляющая компания взяла объект на обслуживание.