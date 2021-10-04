Общество

Псковские школьники могут выиграть стипендии в 100 тысяч рублей

Старшеклассников Псковской области приглашают поучаствовать в VIII международном конкурсе по математике «Я решаю!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

В этом сезоне призовой фонд увеличился. Каждый победитель из числа одиннадцатиклассников во время учебы на первом курсе вуза получит поддержку в размере порядка 100 тысяч рублей.

В интеллектуальном соревновании могут принять участие ученики 9-11-х классов со всей России (кроме Санкт-Петербурга и Москвы), а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно состязание пройдет в три этапа: два онлайн-тура и финал. Участие в конкурсе бесплатное.

Псковские старшеклассники ежегодно принимают участие в конкурсе «Я решаю!». В этом году школьникам, желающим принять вызов царицы наук, необходимо до 8 ноября зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и выполнить дистанционно задания этапа. Это 8 математических задач, которые необходимо решить за 1,5 часа. Тысяча участников пройдет в следующий тур, который продлится с 16 ноября по 1 декабря 2021 года, по его результатам будут определены 30 финалистов. Заключительное испытание состоится 29 января 2022 года, а уже 30 января будут названы имена победителей — ими станут десять ребят, набравшие наибольшее количество баллов.

Главный приз конкурса «Я решаю!» — это именные годовые стипендии. Победителям из числа учеников 9-х и 10-х классов предоставят незаменимая электронную технику и возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге.

За всю историю проведения конкурса его участниками стали свыше 29 000 школьников из всех регионов России и 17 стран Евразии. 27 победителей конкурса поступили в ведущие вузы страны и получили стипендии GS Group. Первые победители уже работают в инновационных отраслях отечественной промышленности.