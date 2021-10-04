Глава Бежаницкого района: Дачники ухудшают эпидемиологическую обстановку 

Дачники из других регионов ухудшают эпидемиологическую обстановку в Бежаницком районе. Об этом глава муниципалитета Сергей Михеев сообщил во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также он поблагодарил главу региона за предоставленные населению возможности привлекать дополнительные деньги на благоустройство. «Жители района поняли, что можно заработать дополнительные средства через ТОСы и конкурс на лучшее поселение. Они видят, какие результаты приносит победа в таких конкурсах и хотят вновь в них участвовать. Миллион рублей для развития района лишним не бывает!» - подчеркнул Сергей Михеев.
Руководитель муниципалитета добавил, что в рамках различных национальных проектов в районе удалось благоустроить более 30 дворов на 25 миллионов рублей, приобрести автоклуб, отремонтировать более 12 километров дорог и привести в порядок 5 из 6 школьных спортивных залов.
«Хотелось бы, чтобы проектно-сметная документация и экспертиза для подготовки и реализации проектов входили в число строительных работ. Таким середнячковым районам, как наш, бывает тяжело подготовить документацию на свои средства», - заметил Сергей Михеев.