Общество

Глава Бежаницкого района: Дачники ухудшают эпидемиологическую обстановку

Дачники из других регионов ухудшают эпидемиологическую обстановку в Бежаницком районе. Об этом глава муниципалитета Сергей Михеев сообщил во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Как и везде, эпидобстановка у нас непростая, но управляемая. Мы соблюдаем рекомендованные вами санитарные меры. С начала пандемии в районе зарегистрирован 541 случай заражения. Сейчас на лечении находятся 57 человек, из них шестеро детей, 10 - в амбулаторных условиях. При этом вакцинацию от коронавируса полностью завершили 2 621 человек. Многие считают, что их заболевание не коснется, поэтому жителей трудно убеждать делать прививки. Однако мы стараемся не сбавлять обороты», - доложил Сергей Михеев.

Также он поблагодарил главу региона за предоставленные населению возможности привлекать дополнительные деньги на благоустройство. «Жители района поняли, что можно заработать дополнительные средства через ТОСы и конкурс на лучшее поселение. Они видят, какие результаты приносит победа в таких конкурсах и хотят вновь в них участвовать. Миллион рублей для развития района лишним не бывает!» - подчеркнул Сергей Михеев.

Руководитель муниципалитета добавил, что в рамках различных национальных проектов в районе удалось благоустроить более 30 дворов на 25 миллионов рублей, приобрести автоклуб, отремонтировать более 12 километров дорог и привести в порядок 5 из 6 школьных спортивных залов.

«Хотелось бы, чтобы проектно-сметная документация и экспертиза для подготовки и реализации проектов входили в число строительных работ. Таким середнячковым районам, как наш, бывает тяжело подготовить документацию на свои средства», - заметил Сергей Михеев.