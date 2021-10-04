Общество

Названо время старта корабля с Юлией Пересильд на МКС 5 октября

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд отправится на Международную космическую станцию 5 октября в 11.55. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Источник: Роскосмос

«В соответствии с программой полета Международной космической станции на 5 октября 2021 года в 11:55:02 по московскому времени со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" и экипажем длительной экспедиции МКС-66. Во время 66-й экспедиции на МКС будет реализован научно-просветительский проект "Вызов", в рамках которого россияне первыми в мире осуществят съемки игрового кино в космическом пространстве», - говорится в сообщении.

В состав основного экипажа, кроме Юлии Пересильд, вошли космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко.

«Вызов» — первый фильм в истории кинематографа, который будет сниматься в космосе. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС - не менее 12 суток.