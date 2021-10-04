Общество

Ярмарка вакансий Почты России пройдет в Пскове

Ярмарка вакансий пройдет на улице Советской, 7 в Пскове с 4 по 8 октября. На ней будут представлены вакантные должности в почтовых отделениях Пскова и Псковской области. Консультанты поделятся необходимой информацией о трудоустройстве и помогут подобрать работу, отвечающую запросам соискателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФПС региона.

Специалисты по подбору расскажут соискателям об особенностях работы в почтовых отделениях, а также дополнительных социальных гарантиях, которые получают сотрудники Почты России.

«Работа в Почте России – это возможность трудиться рядом с домом по удобному графику. Это стабильная заработная плата и широкий перечень социальных гарантий. К тому же значимость почтовых профессий неоспорима. Сотрудники почты выполняют очень важные социальные функции, а в отдаленных населенных пунктах региона часто являются для жителей основным связующим звеном с различными инстанциями», – подчеркнула директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

УФПС Псковской области предлагает официальное трудоустройство, полный социальный пакет и стабильную заработную плату. Кроме того, в компании есть негосударственная программа пенсионного обеспечения, медицинская страховка, предусмотрена оплата стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, частичная оплата стоимости санаторно-курортных путевок сотрудникам, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях. Проводятся выплаты малообеспеченным семьям, имеющим одного кормильца. Для всех сотрудников проводится обучение выбранной должности.

В Псковской области Почта России – самый крупный работодатель для почти двух тысяч специалистов. Широкая сеть объединяет порядка трехсот почтовых отделений.

Ярмарка вакансий открыта с 10:00 до 12:00 в актовом зале на втором этаже здания УФПС Псковской области.

Контактный телефон: +7 (911) 890 90 50.