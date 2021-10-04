Общество

Псковичей призывают не нервничать из-за электросирен утром 6 октября

Жителей Псковской области призывают сохранять спокойствие 6 октября в 10.40. В это время в регионе, как и во всех субъектах страны, состоится комплексная проверка готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Фото: МЧС

С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин).

«Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми», - говорится в сообщении.

В текущем году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.