Общество

Псковские пограничники задержали мужчину со снайперской винтовкой

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку вывоза из России составных частей и механизмов снайперской винтовки, а также прицела ночного видения. От этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора» в Печорском районе, куда на выездное направление прибыл гражданин РФ на легковом автомобиле марки «Ауди».

На вопрос представителей контрольных органов о наличии в транспортном средстве оружия, боеприпасов и иных запрещенных к перемещению через границу предметов, 22-летний водитель ответил отрицательно.

В ходе осмотра в багажном отделении его автомобиля среди личных вещей обнаружили составные части и механизмы, предположительно, снайперской винтовки Драгунова, а также прицел ночного видения, отметили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Молодой человек пояснил, что сумку с оружием его попросил передать знакомый, не сообщив о ее содержимом.

Оружие и прицел изъяли сотрудники таможни для проведения экспертизы, результаты которой станут основанием для дальнейших процессуальных действий и принятия правового решения в соответствии с российским законодательством.

Пограничное управление рекомендует гражданам не создавать предпосылок к нарушению законодательства РФ при следовании через государственную границу. «Не следует принимать у малознакомых людей товары и грузы для их передачи в другую страну во избежание возникновения проблемных ситуаций при пересечении государственной границы», - заключили в ведомстве.