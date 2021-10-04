Общество

Совет судей Псковской области поспорил из-за детских рисунков

Совет судей Псковской области подвел итоги конкурса детских рисунков и презентаций на тему «Александр Невский и Псковская земля», посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного князя. Об этом 4 октября сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Цели и задачи конкурса - знакомство подрастающего поколения с историей России, стимулирование интереса к изучению истории родного края, воспитание бережного отношения к культурному наследию, развитие детского художественного творчества.

Победителей выбирала комиссия в составе представителей совета судей Псковской области, филиала Российского объединения судей, Псковского областного суда, Арбитражного суда Псковской области, военного и районных судов региона, мировых судей.

На конкурс поступило 22 творческие работы, выполненные в разнообразных художественных техниках, от участников в возрасте от 5 до 15 лет.

«Не самым простым делом для комиссии оказалось подведение итогов конкурса, настолько интересны и разнообразны были работы. А самые жаркие споры разгорелись при определении победителей из старшей группы участников, поскольку все работы были выполнены на высоком и профессиональном уровне. Поэтому жюри приняло решение добавить две дополнительные номинации – "Приз зрительских симпатий" и "Дебют". После долгих обсуждений, комиссия сделала свой выбор…» - говорится в сообщении.

Категория «Старшая группа»:

1 место – Нелли Николаева, 15 лет (Псковский областной суд);

2 место – София Тарасенкова, 12 лет (Порховский районный суд);

3 место – Анна Кибирева, 14 лет (Порховский районный суд);.

Категория «Средняя группа»:

1 место – Александра Соколова, 12 лет (Арбитражный суд Псковской области);

2 место – Алина Пузырева, 10 лет (Опочецкий районный суд);

3 место – Полина Васильева, 10 лет (Дновский районный суд).

Категория «Младшая группа»:

1 место – Алексей Авенович, 8 лет (Островский городской суд);

2 место – Василиса Фоминова, 9 лет (Псковский районный суд);

3 место – Елизавета Кустова, 8 лет (Арбитражный суд Псковской области).

Категория «Дошкольная группа»:

1 место – Аделина Цыганкова, 6 лет, (Арбитражный суд Псковской области);

2 место – Константин Лавриков, 5 лет (Опочецкий районный суд);

3 место – Кристина Артемьева, 6 лет (Островский городской суд).

Номинация «Приз зрительских симпатий»:

Анастасия Богданова, 13 лет (Псковский областной суд).

Номинация «Дебют»:

Алиса Веселова, 13 лет (Дедовичский районный суд).