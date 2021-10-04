Общество

Псковичек приглашают к участию в конкурсе деловых женщин

Псковички могут подать заявку на ежегодный XVII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех = 2021» до 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«Конкурс следует по пути решения задач государственной важности – повышение статуса "деловой, социально-активной женщины" России в реализации социальной политики государства. XVII Всероссийский конкурс деловых женщин "Успех 2021" проходит в свете раскрытия потенциала женского участия в улучшении качества жизни и решении существующих задач государства, сохранения культурного наследия, профилактики здоровья и долголетия, укрепления престижа и роли семьи в обществе», - отметили в администрации.

Принять участие в конкурсе можно по одной из следующих номинаций:

«Лучший регион, муниципальное образование, район, город России по участию женщин в социально-направленном предпринимательстве, способствующий повышению роли женщины»;

«лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение, возглавляемое женщиной»;

«Лучшая представительница деловых женщин России»;

«Лучшая молодая представительница деловых женщин России»;

«Лучшая представительница деловых женщин России - бабушка»;

«Успех в моей жизни»;

«Признание деловых женщин России».

Участвовать в конкурсе могут районы, города и предприятия. Также предполагается личное участие женщин всех направлений деятельности, выдвижение лучшей деловой женщины коллективом предприятия, организации, участие молодежи.

Победителями конкурса станут деловые женщины, предприятия и организации, возглавляемые женщинами, руководители и представители администрации районов и городов России, которые будут награждены общественной премией «Золотая птица».

Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в Москве в рамках Женской Ассамблеи в декабре 2021 года. Срок подачи заявок на конкурс - до 25 ноября 2021 года.

С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте и по телефонам: +7(495) 721-47-44, +7 (977) 414-44-67.

Ежегодный XVII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех 2021» проводит Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» при поддержке Совета по консолидации женского движения России, Совета Федерации РФ, Российского Союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».