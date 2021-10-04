Общество

Документальные фильмы о космосе увидят псковичи в Дни научного кино

С октября по декабрь все желающие смогут бесплатно показать и посмотреть документальные фильмы о космосе, искусственном интеллекте, генной инженерии, экологии и математике. Дни научного кино ФАНК (ДНК) входят в официальный перечень мероприятий Года науки и технологий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова.

Фестиваль актуального научного кино ФАНК в седьмой раз открывает прием заявок на Дни научного кино ФАНК от соорганизаторов со всех городов и сел России. Все желающие смогут провести бесплатные показы актуального документального кино на своих площадках. Для этого необходимо оставить заявку на сайте до 31 октября.

Сами показы пройдут с 1 октября по 31 декабря. С их расписанием можно будет ознакомиться на сайте проекта. Проект социальный и некоммерческий — участие в нем бесплатно как для площадок, так и для зрителей. Поддержку фестивалю оказывает медиагруппа «Красный квадрат».

«ДНК — уникальный формат. Он позволяет не только смотреть фильмы, но становиться активным участником показа, проводить его для своих коллег, друзей, однокурсников, единомышленников. Обычно о фестивале можно услышать, что он стал частью культурной жизни города. Мы гордимся, что ДНК стали частью культурной жизни более 100 городов, а мы смогли изменить мнение о документальном кино десятков тысяч людей. Документальное кино о науке становится модным и популярным», — рассказала со-основатель и программный директор фестиваля ФАНК и член экспертного совета министерства культуры РФ по социально значимым, неигровым и анимационным фильмам Ирина Белых.

Команда ФАНК собрала программу из 16 авторских картин, включая российские фильмы «Робот, я люблю тебя?» (2021, Россия) и «Пространство Лобачевского» (2019, Россия, Германия), подготовила перевод и прокатные удостоверения, разработала дизайн и контент-план для социальных сетей. Присоединившиеся организаторы собирают аудиторию, проводят показы и дискуссии на своих площадках.

Важной частью каждого мероприятия ДНК является обсуждение фильма. Приглашенный спикер отвечает на вопросы зрителей и рассказывает о том, какие исследования лежат в основе фильма.

В программу ДНК вошли лучшие документальные фильмы о науке и технологиях за последние 5 лет:

«В погоне за гедонией» (2019, Дания) — фильм про глубокую стимуляцию мозга в озвучке Тильды Суинтон;

«Системная ошибка» (2018, Германия) — покажет мир глазами капиталистов и последствия «бесконечного роста»;

«Мозг» (2021, Швейцария) — расскажет возможно ли сейчас воссоздать человеческий мозг на компьютере;

«Человеческая натура» (2019, США) — о CRISPR и всей красоте генной инженерии;

«2040: Будущее ждёт» (2020, Австралия) — проводник в прекрасное будущее, основанное на лучших открытиях науки и новых технологиях;

«Хлеб: ежедневное чудо» (2020, Австрия/Германия) — путешествие в большой мир хлеба и его производства сегодня;

«Лес. Кто меняет правила?» (2020, Австрия) — расследование махинаций лесной мафии по всему миру.

Проект пройдет при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, министерства культуры РФ, министерства просвещения РФ, посольства Австрии, Австрийского культурного форума, посольства Швейцарии, посольства США, The Forum for Cultural Engagement (FCE), посольства Королевства Дания в Москве, посольства Австралии и Фонда им. Ф. Эберта в России. Подробная программа и расписание кинопоказов доступны на сайте.

Также медиагруппа «Красный квадрат» представляет в рамках проекта документальный фильм-диалог «COVID-19. Уроки идеального шторма», который покажет историю эпидемии с довольно неожиданной стороны. Работа над фильмом шла с самого начала пандемии, в фильме есть уникальные кадры и интервью, которые были сняты весной и летом прошлого года.

Каждый год Дни научного кино ФАНК проходят в десятках городов. В 2020 году ДНК успешно прошли в 90 городах и на 144 площадках.

Изначально площадками и соорганизаторами ДНК были только вузы. Сейчас участниками являются школы, музеи, библиотеки, Точки кипения, галереи, дома культуры, молодежные центры и другие культурно-просветительские площадки. Таким образом, организатором показов может стать любой человек, желающий провести интересное и полезное мероприятие для друзей, сокурсников, жителей своего города, района или даже двора.

Регистрация соорганизаторов ДНК доступна до 31 октября на сайте проекта.