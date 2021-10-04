Общество

Псковские осужденные поставили сценки по мотивам произведений Достоевского

В рамках всероссийской акции «Дорогами искупления» в Псковскую область прибыла агитбригада ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Псковская область стала замыкающим звеном автопробега агитбригады ФСИН России, организованной в рамках празднования 200-летия со дня рождения русских писателей Федора Достоевского.

С 4 по 5 октября участники автопробега посетили ИК-4 УФСИН России по Псковской области, где осужденные прочитали отрывки из таких известных произведений Федора Достоевского, как «Идиот» и «Записки из мертвого дома». Также зрителями сцен стали не только сотрудники УИС, но и родственники лиц осужденных, которые приехали на день открытых дверей.

«Стоит отметить, приобщение осужденных к творчеству, искусству оказывает положительное влияние на процесс их перевоспитания и исправления, что в конечном итоге способствует успешной ресоциализации в обществе», - добавили в пресс-службе.

Также рамках мероприятий акции в исправительной колонии прошел психологический тренинг для осужденных.