Общество

Почта России подготовила открытки для посткроссеров к Всемирному дню почты

Почта России подготовила специальные открытки для посткроссеров к Всемирному дню почты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФПС Почты России.

«Обычно на Международной неделе письма, которая будет проходить с 4 по 10 октября, проводятся праздничные мероприятия, посвященные популяризации эпистолярного жанра, истории почтовой корреспонденции, почте и ее сотрудникам. Новая реальность диктует нам электронный формат общения с друзьями и близкими. Поэтому Почта России стремится сохранить культуру письменного общения. Выразить свои мысли и убеждения письменно – это искусство и удовольствие. Прочесть и почувствовать их в письме близкого вам человека – ни с чем не сравнимые ощущения», – рассказала директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Дарья Цилина.

Запланированные уроки письма со школьниками Псковской области, в связи переходом на их дистанционное обучение, будут проводиться после отмены введенных ограничительных мер и стабилизации распространения заболевания коронавирусной инфекцией. Ученики псковских школ узнают об истории переписки и ее преимуществах.

«Для всех любителей обмена почтовыми открытками Почта России подготовила сюрприз. К празднику – Всемирному дню почты выпущены специальные почтовые открытки. У всех участников мероприятий будет возможность подписать открытку и отправить ее бесплатно в любую точку страны своим друзьям, родным и близким», - отметили в организации.

По словам Дарьи Цилиной, одна из целей Всемирного дня почты — привлечь внимание к работе сотрудников почты.

«В Псковской области Почта России – самый крупный работодатель. В УФПС Псковской области работает около 2 000 сотрудников. Широкая сеть объединяет порядка 300 почтовых отделений. Поэтому каждый специалист, который приходит к нам в коллектив, становится частью нашей большой команды», – подчеркнула она.

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Добавим, в рамках Международной недели письма с 4 по 8 октября в УФПС Псковской области по адресу: Псков, улица Советская, 7, проходит ярмарка вакансий, на которой представлены вакантные должности в почтовых отделениях Пскова и Псковской области. Консультанты поделятся необходимой информацией о трудоустройстве и помогут подобрать работу, отвечающую запросам соискателей.