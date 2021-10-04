Общество

Псковские архивисты опубликовали документ с высказыванием о России фашистского офицера

Псковские архивисты опубликовали документ с высказыванием о России фашистского офицера. Об этом сотрудники Государственного архива Псковской области сообщили в социальной сети.

Некоторые из документов времен войны вполне могли бы лечь в основу отдельных сцен в повестях или кинофильмах, оценили архивисты. В качестве примера они привели фрагмент текста приложения к отчету Калининскому областному комитету ВКП(б) о деятельности Куньинского партизанского отряда. Он датирован февралем 1942 года. В отчете рассказывается о партизанском отряде Константина Петровича Марсова.

На фото партизаны с противотанковым ружьем на огневой позиции в бою у д. Крюково. 27 мая 1943 года. ГАПО, фотофонд.

«7 февраля отряд занял [позиции] на большаке д[еревень] Мартьяново и Красная Горка, занимающие господствующее положение на местности, этим самым перерезав важную магистраль-шоссе Невель — Великие Луки. Вечером 7 февраля наблюдатель заметил немецкую машину, двигавшуюся из Невеля к Великим Лукам», - указано в материалах.

Далее излагаются детали операции и приводится цитата пленного офицера.

«Машина была обстреляна, окружена и уничтожено 3 немецких солдата. Следовавшие за ней еще 4 машины также были захвачены. Всего уничтожено 11 немцев, в том числе один унтер-офицер Георг Мюллер, который на допросе заявил: "Россия — большая и холодная страна, ее взять невозможно". Захвачены трофеи — 4 тонны горючего, 3 машины с продуктами, 2 мотоцикла и оружие личного состава. Отлично действовал пулеметчик Коробов. Он спокойно и хладнокровно вел меткий огонь по противнику. Как оказалось, немцы пытались доставить горючее из Невеля в Великие Луки», - сообщается в документе.