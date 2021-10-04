Общество

Российские мужчины стали чаще уходить в декрет

Российские мужчины стали чаще уходить в декрет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса Superjob.

Большинство мужчин по-прежнему отказывается брать отпуск по уходу за ребенком вместо жен. Однако судя по опросам работодателей, отцов в декрете стало больше, отметили в сервисе по поиску работы. В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и работающие женатые мужчины, планирующие детей.



35% работающих мужчин, состоящих в браке, полностью исключают возможность уйти в декрет вместо жены. Скорее не согласятся на отпуск по уходу за ребенком 26% работающих мужчин. Допускает возможность ухода в декрет вместо жены каждый седьмой (12%). При этом, 27% опрошенных утверждают, что полностью готовы при необходимости взять декретный отпуск.

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«За 5 лет мужская позиция относительно отпуска по уходу за ребенком практически не изменилась, а вот опросы представителей компаний свидетельствуют, что мужчины стали чаще уходить в декрет: 17% работодателей в 2020 году согласовывали отпуск по уходу за ребенком для мужчин-сотрудников, и это максимальный показатель за последние пять лет: в 2015 году лишь в 10% компаний мужчины писали заявление на отпуск по уходу за ребенком», - отметили в компании.