Общество

Общественники предлагают блокировать алкомаркеты у школ и больниц

Общественники вышли с инициативой использовать систему цифровой маркировки для контроля за продажей алкоголя и сигарет около школ, больниц и других социальных объектов. Предлагается блокировать с ее помощью реализацию спиртного там, где нарушаются нормативы по расстоянию. «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Минздрав и Минпромторг, пишет газета «Известия»

Согласно закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), продажи спиртного запрещены в детских, образовательных, медицинских организациях и других. Ограничения также касаются прилегающих к ним территорий. Каждый регион самостоятельно устанавливает такие «радиусы трезвости». Нельзя торговать сигаретами на расстоянии менее 100 м от территорий, предназначенных для оказания образовательных услуг. Это следует из закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» (15-ФЗ).

Но на практике исполнение этого требования сложно контролировать, уверены в «Общественной потребительской инициативе». Классические методы не работают: надзорные органы и полицейские не могут измерить расстояние между всеми магазинами и обучающими, медицинскими и другими учреждениями. Тем более география объектов постоянно меняется.

Система маркировки учитывает местонахождение каждой торговой точки, плюс ее оператор может использовать фактуру о других объектах из государственных и частных информационных баз, например, 2ГИС. В итоге люди не смогут купить алкоголь и сигареты в магазине, который находится в запретительной зоне. Товар при сканировании на кассе будет невозможно пробить, пояснил глава организации Олег Павлов.

«Минздрав крайне обеспокоен проблемой осуществления контроля за розничной продажей алкогольной и табачной продукции, — сказано в ответе министерства в адрес «Общественной потребительской инициативы». — Ведомство сочло целесообразным поддержать распространение функционала системы маркировки на соблюдение ограничений, которые установлены для продажи этих товаров».