Общество

Педагоги перечислили самые ценные подарки ко Дню учителя

В России учителя больше всего ценят в качестве подарка к профессиональному празднику поделки учеников, а меньше всего хотят получить цветы. Об этом сообщается в исследовании маркетплейса СберМаркет и агентства ResearchMe.

К Дню учителя аналитики опросили 1,2 тыс. учителей и родителей детей школьного возраста. Цель исследования - узнать, как обе стороны относятся к подаркам по случаю профессионального праздника учителей, отмечается в материале.

«Самым ценным учитель считает подарок, сделанный руками учеников, - так ответили 58% опрошенных», - говорится в исследовании, передает ТАСС. При этом 88% учителей каждый или почти каждый раз удивлены и тронуты подарком ученика.

Также желанные подарки - сертификаты на косметику или услуги, о чем заявили 41% женщин и 21% мужчин, мелкая бытовая техника или гаджеты - для 19% мужчин и всего 9% женщин. Кроме того, в списке хороших подарков женщины указали мелочи для дома: ароматические свечи, текстиль (22%) и вещи для рукоделия (17%), а мужчины - наборы продуктов (17%). Меньше всего учителя хотят получать в подарок цветы: 47% респондентов считают, что они стоят дорого, а вянут быстро, сообщается в материале.

При этом чаще всего учителя получают в подарок шоколад, конфеты и другие сладости - это отметили 58% опрошенных, а также цветы - их получают 13% учителей мужского пола и 36% женщин. Чуть более трети опрошенных (36%) вообще не получают подарков на «учительские праздники» - 1 сентября и День учителя. 15% преподносят единый подарок от класса, 17% - только от отдельных учеников. Учителя-мужчины почти в два раза реже получают подарки от учеников (52%), чем их коллеги-женщины (таких всего 29%), говорится в исследовании.

По данным СберМаркета, как правило, учителям дарят: конфеты, сладкие подарочные наборы, шоколад, торты, пирожные, чай, кофе, подарочные наборы со средствами для лица и тела, волос. «Так, с 26 сентября по 2 октября спрос на букеты в цветочных магазинах на СберМаркете вырос на 28% по сравнению с предыдущей неделей. Самые популярные - букет из эустомы (2 200 рублей) и букет из альстромерий (1 500 рублей). Спрос на популярные наборы конфет в конце сентября вырос в среднем в четыре раза. Покупатели чаще выбирают наборы молочного шоколада или ассорти, средняя стоимость которых - около 400 рублей», - указывают авторы исследования.