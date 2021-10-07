Общество

Роскосмос организовал видеотрансляцию старта корабля с Юлией Пересильд на борту

Прямая трансляция пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» начнется сегодня, 5 октября, в 8.45 по московскому времени. На борту пилотируемого корабля «Союз МС-19» космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

Источник: Роскосмос

Перед стартом на космодроме заправили ракету компонентами топлива и провели предстартовые операции.

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