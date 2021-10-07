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Общество

В Пскове отремонтируют площадку у Могилы Неизвестного солдата

05.10.2021 09:58|ПсковКомментариев: 3

Администрация Пскова заказала ремонт площадки и ступеней памятника «Могила Неизвестного солдата», находящегося на площади Победы. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 9 млн 685 тыс. 446 рублей.

Фотографии из технического задания

Подрядчик должен выполнить демонтаж существующих железобетонных плит покрытий, разобрать облицовку из тесаного камня, гранитные ступени, металлическое обрамление газовой горелки (звезда), металлоконструкции покрытий подпорной стенки, установить все новое. Возвратный материал (железобетонные плиты покрытия, мощение из камня, бетонные опорные блоки), целостность которого не нарушена, складируется на объекте для дальнейшего использования.

Срок выполнения работ - с даты заключения муниципального контракта до 25 апреля 2022 года.

Теги: #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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