Общество

Почти 20% россиян не желают открывать дверь переписчикам - опрос

Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Однако 19% россиян не собираются в ней участвовать, несмотря на простоту процедуры, — они просто не откроют переписчику дверь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Самый популярный способ участия в переписи населения 2021 года — онлайн, с помощью сайта Госуслуг: таким образом планируют рассказать о себе государству 58% россиян. Свои планы респонденты объясняют безопасностью такого способа (не надо никого впускать в квартиру) и желанием получить обещанные бонусы от организаторов.

При этом каждый шестой россиянин (16%) примет переписчика у себя дома, еще 7% намерены лично сходить в пункт переписи или МФЦ. Не собираются участвовать во всероссийской переписи населения 19% россиян. Самые популярные причины отказа, на которые ссылаются респонденты, — это непонимание причин проведения переписи (по мнению опрошенных, у государства и без того достаточно сведений о населении), а также недоверие официальной статистике.

«Проигнорировать всероссийскую перепись населения чаще собирается молодежь до 24 лет (25%). Мужчин-скептиков больше, чем женщин: среди представителей сильного пола о нежелании участвовать в переписи сообщили 23%, тогда как среди женщин — 15%. Тех, кто планирует заполнить анкету на сайте Госуслуг, больше всего среди россиян с доходом более 80 тысяч рублей (67%), а тех, кто собирается принять переписчика дома, — среди опрошенных с доходом менее 30 тысяч рублей (20%) и среди респондентов старше 45 лет (21%)», - подвели итоги опроса в SuperJob.

Среди россиян, планирующих принять переписчика дома, 3 из 4 готовы открыть дверь и мужчине, и женщине. Каждый пятый (19%) предпочел бы общаться с женщиной, и лишь 2% — с мужчиной, добавили в компании.

В опросе сервиса SuperJob приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.