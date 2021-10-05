Общество

Главврачу стругокрасненской больницы грозит штраф за нарушение требований Трудового кодекса

За нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего государственного служащего главному врачу стругокрасненской больницы грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что на работу в медучреждение был принят человек, который ранее занимал должность на государственной службе. В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» и Трудового кодекса РФ уведомление о заключении трудового договора с указанным лицом по последнему месту его службы не направляли.

В этой связи прокуратура Стругокрасненского района возбудила в отношении главного врача дело об административном правонарушении. Материалы передали в мировой суд.

Главврачу грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.