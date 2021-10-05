Общество

Борис Елкин пожелал учителям неиссякаемой энергии

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин поздравил преподавателей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Наши учителя – строгие и мудрые, терпеливые и чуткие, добрые и неравнодушные люди. Вы не только даете учащимся знания, вы учите их быть честными, верить в собственные силы и добиваться поставленных целей, делаете все для того, чтобы они выросли гармонично развитыми, успешными людьми. Примите слова искренней признательности и глубокого уважения за профессиональное мастерство и безграничную преданность своему делу», - обратился к педагогам Борис Елкин.

Особенно он поблагодарил ветеранов педагогического труда за вклад в воспитание и обучение нескольких поколений псковичей.

«Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии, творческих удач, исполнения желаний. Пусть благородный труд приносит вам только положительные эмоции и отличное настроение, пусть ваши ученики всегда радуют вас своими успехами, пусть на вашем профессиональном и жизненном пути будет много новых побед и достижений», - обратился к педагогам Борис Елкин.