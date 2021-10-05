Борис Елкин пожелал учителям неиссякаемой энергии

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин поздравил преподавателей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.
Особенно он поблагодарил ветеранов педагогического труда за вклад в воспитание и обучение нескольких поколений псковичей.
«Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии, творческих удач, исполнения желаний. Пусть благородный труд приносит вам только положительные эмоции и отличное настроение, пусть ваши ученики всегда радуют вас своими успехами, пусть на вашем профессиональном и жизненном пути будет много новых побед и достижений», - обратился к педагогам Борис Елкин.