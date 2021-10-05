Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи со смертью Мирры Горской

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи со смертью старейшей актрисы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженной артистки России Мирры Горской. Пост глава региона опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

«Всю жизнь Мирра Александровна (Горская - ред.) служила верой и правдой театру, отдавая любимому делу талант, душевные силы и любовь. Более полувека века она посвятила псковской сцене и навсегда останется в памяти нескольких поколений псковичей интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением сердечности и любви к театру. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам. Светлая память», - написал губернатор.

Мирра Горская ушла из жизни 4 октября. Ей было 94 года.