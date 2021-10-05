Общество

Невельская прокуратура помогла сироте получить квартиру

По иску прокурора невельчанин получил благоустроенную квартиру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина потерял родителей в несовершеннолетнем возрасте, в связи с чем относится к категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, и имеет право на предоставление благоустроенного жилого помещения. Из-за нехватки денег администрация района не предоставила жилье сироте в течение двух лет после достижения совершеннолетия.

Прокуратура Невельского района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании администрации района предоставить заявителю жилье.

Суд удовлетворил требования. В настоящее время решение суда исполнено, местному жителю предоставили квартиру.