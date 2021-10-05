Псковичам объяснили необходимость введения недельной «дистанционки» в школах

Рост заболеваемости коронавирусом активизировался после того, как сформировались коллективы по окончании длительного каникулярного периода. Дети хоть и переносят болезнь бессимптомно, являются переносчиками вируса, поэтому необходимо было остановить распространение инфекции и ввести дистанционное обучение, пояснила вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Вице-губернатор призвала родителей, педагогов и всех окружающих отнестись к принятому решению с пониманием. «Сегодня мы вынуждены открыть еще одну больницу, которая будет принимать тяжелых больных, также отмечается рост смертности. У нас нет другого выхода, кроме как остановиться и принять все меры к тому, чтобы наше поведение соответствовало улучшению нынешней ситуации. Правильно надетая маска — это обязательно. Дистанция — это обязательно», - подчеркнула она.
Вера Емельянова также поблагодарила педагогов региона за то, что они адаптировались к меняющимся обстоятельствам. «Абсолютное большинство наших педагогов научились мобильно, быстро перестраиваться в такой ситуации, а это тоже особая компетенция. Сегодня мы все находимся в быстроменяющемся мире, мы не должны в этом отношении останавливаться, должны продолжать свою работу. Потому решение (перейти на дистанционное обучение - ред.) оправданное, я не сомневаюсь, что оно поможет нам удержать ситуацию под контролем и продолжить учебный год очно, стабильно, в полном соответствии с требованиями», - заключила Вера Емельянова.