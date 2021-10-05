Общество

Псковичам объяснили необходимость введения недельной «дистанционки» в школах

Рост заболеваемости коронавирусом активизировался после того, как сформировались коллективы по окончании длительного каникулярного периода. Дети хоть и переносят болезнь бессимптомно, являются переносчиками вируса, поэтому необходимо было остановить распространение инфекции и ввести дистанционное обучение, пояснила вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К сожалению, дети могут и являются носителями коронавирусной инфекции. И, несмотря на то, что учителя у нас большие молодцы, более 80% педагогов прошли вакцинацию, это ведь не избавило от возможности обмена вирусами среди детской аудитории, а она у нас самая большая и самая мобильная. Поэтому на сегодняшний день очень важно остановить поток этой инфекции на всех уровнях. Мы рассчитываем, что та неделя, которая сейчас объявлена, поможет нам снизить вирусную активность, которую мы сейчас наблюдаем в регионе», - сказала Вера Емельянова.

Вице-губернатор призвала родителей, педагогов и всех окружающих отнестись к принятому решению с пониманием. «Сегодня мы вынуждены открыть еще одну больницу, которая будет принимать тяжелых больных, также отмечается рост смертности. У нас нет другого выхода, кроме как остановиться и принять все меры к тому, чтобы наше поведение соответствовало улучшению нынешней ситуации. Правильно надетая маска — это обязательно. Дистанция — это обязательно», - подчеркнула она.

Вера Емельянова также поблагодарила педагогов региона за то, что они адаптировались к меняющимся обстоятельствам. «Абсолютное большинство наших педагогов научились мобильно, быстро перестраиваться в такой ситуации, а это тоже особая компетенция. Сегодня мы все находимся в быстроменяющемся мире, мы не должны в этом отношении останавливаться, должны продолжать свою работу. Потому решение (перейти на дистанционное обучение - ред.) оправданное, я не сомневаюсь, что оно поможет нам удержать ситуацию под контролем и продолжить учебный год очно, стабильно, в полном соответствии с требованиями», - заключила Вера Емельянова.