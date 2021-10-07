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Общество

Псковский губернатор поздравил учителей с праздником и пожелал новых открытий

05.10.2021 11:47|ПсковКомментариев: 2

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников сферы образования региона с Днем учителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Уважаемые работники сферы образования! Поздравляю вас с Днем учителя! Это один из самых известных профессиональных праздников, заслуженно пользующийся признанием», - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что каждый ходил в школу и помнит своего любимого учителя, который был его наставникам, научил думать, делать правильный выбор и помогал определиться с будущим.

«В сфере образования Псковской области трудится почти 10 тысяч человек — ярких, талантливых, влюбленных в свою профессию специалистов. Эта работа отличается особой ответственностью, ведь в ваших руках находится самое ценное — это наши дети, наше будущее. Вы закладываете в них не только знания, но и вечные ценности, учите быть добрыми, честными и порядочными, прививаете любовь к родному краю и стране. Именно от вашего профессионализма, терпения и мудрости зависит будущий успех каждого ребенка», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, День учителя — это прекрасная возможность выразить слова искренней признательности всем работникам сферы образования за труд. «От всей души желаю, чтобы ваши неравнодушие, энтузиазм и доброта возвращались к вам в виде благодарности учеников. Чтобы каждый рабочий день был наполнен новыми открытиями, самыми положительными эмоциями и гордостью за воспитанников», - поздравил Михаил Ведерников.

Теги: #школа #губернатор #учитель #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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