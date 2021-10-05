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Общество

Псковские радиостанции не будут вещать в Пскове несколько часов 5 и 7 октября

05.10.2021 12:08|ПсковКомментариев: 0

Псковские радиостанции, включая «Наше радио», «Европу Плюс Псков», «Радио Шансон Псков» и «Эхо Москвы» в Пскове, не будут вещать в течение нескольких часов 5 и 7 октября в связи с проведением монтажных работ на технических средствах телевизионной и радиотелевещательной сети. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном радиотелевизионном передающем центре.

Фото: pskov.rtrs.ru

«В связи с проведением монтажных работ на АФУ объекта РТС Псков возможно отключение или снижение мощности технических средств вещания в период с 9.00 до 18.00 5 октября и с 9.00 до 18.00 7 октября», - сказали в псковском филиале РТРС «Псковский ОРТПЦ».

Напомним, радиостанцию «Эхо Москвы» в Пскове можно слушать круглосуточно онлайн на сайте Псковской Ленты Новостей.

Теги: #СМИ #радио
Источник: Псковская Лента Новостей
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