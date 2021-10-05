Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - врио главы администрации Пскова Борис Елкин.

Нам всем довелось жить в эпоху перемен. В городе в 2021 году власть переменилась. На пост сити-менеджера - пока в статусе исполняющего обязанности - пришел новый руководитель. Борис Елкин хорошо известен псковичам по работе на посту руководителя дорожно-транспортного комитета Псковской области, и аналитики практически единодушны: этот опыт работы следует признать успешным. Но теперь все это в прошлом, на повестке дня новый вызов.

Как новый сити-менеджер будет управлять Псковом? Какие первоочередные планы? Какие проекты будут завершены до конца года? Что уже сегодня планируется на 2022 год? Как Борис Елкин оценивает эффективность дорожных «кругов» в Пскове? Что думает о безопасности псковских школ? Ждут ли городскую администрацию кадровые перестановки?

Радиослушатели могут задать свой вопрос Борису Елкину по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.