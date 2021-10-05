Общество

Стационар великолукской больницы перепрофилируют для лечения COVID-19

Стационар Великолукской межрайонной больницы перепрофилируют для лечения заболевших COVID-19. Об этом сообщается в приказе регионального комитета по здравоохранению. Текст документа 5 октября размещен на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Из документа следует, что и. о. главного врача ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» Вячеславу Чурсину предписано перепрофилировать стационар в деревне Золотково (30 коек) для приема на лечение пациентов с коронавирусом, находящихся в состоянии средней тяжести и не требующих респираторной поддержки, из великолукского подразделения областной инфекционной больницы.

На совещании 4 октября губернатор Михаил Ведерников сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Псковской области становится все более напряженной: ежедневно фиксируется почти 200 новых случаев заболевания COVID-19. В этой связи было отмечено, что система здравоохранения мобилизована практически в максимальном объеме — на сегодняшний день коечный фонд поэтапно увеличен до 700 мест. Тем не менее, и этого объема не хватает, констатировал ранее губернатор и анонсировал реализацию мероприятий по перепрофилированию Псковской межрайонной больницы под лечение пациентов с COVID.