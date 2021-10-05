Псковичам объяснили, почему в дежурных классах не проводят уроки

Дежурные классы, которые открыты в школах города Пскова на период организации дистанционно обучения, не предусматривают проведение общеобразовательных занятий. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.
Родители учеников младших классов выразили негодование в связи с тем, что дети в дежурных классах не занимаются по привычному расписанию. Соответствующий вопрос от родительского сообщества в эфире Анне Кузыченко адресовала ведущая Любовь Кузнецова.
По ее словам, проводить настоящие занятия в дежурных классах не представляется возможным, потому что часть детей останется дома. Соответственно, часть учеников будет вынуждена нагонять программу самостоятельно.
«Я попросила родителей не обижаться на педагогов и директоров школ за то, что нет полноценных уроков в дежурных классах. Это не их инициатива и не их вина. Дежурный класс открыт для того, чтобы ваш ребенок не боялся быть целый день дома один, чтобы вы не рвались с работы, чтобы его накормить и проконтролировать, чем он занимается, чтобы ребенок не гулял по улице и не попал под чье-нибудь влияние, чтобы он был занимался организованной деятельностью под присмотром педагогов в стенах школы, не более того», - заключила начальник управления образования администрации города Пскова.