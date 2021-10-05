Общество

Псковичам объяснили, почему в дежурных классах не проводят уроки

Дежурные классы, которые открыты в школах города Пскова на период организации дистанционно обучения, не предусматривают проведение общеобразовательных занятий. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

Родители учеников младших классов выразили негодование в связи с тем, что дети в дежурных классах не занимаются по привычному расписанию. Соответствующий вопрос от родительского сообщества в эфире Анне Кузыченко адресовала ведущая Любовь Кузнецова.

«Каждый педагог, директор школы руководствуется указом губернатора. И в указе четко прописано, что при потребности родителей мы должны предоставить возможность нахождения ребенка в школе, организовать для них дежурный класс, но он не предполагает проведения общеобразовательной деятельности, а предполагает только присмотр и уход за ребенком. Такая формулировка вносилась не только в этот раз, но и изначально в указ губернатора в пандемийный период. Смысл и задача этой формулировки очень простые: есть дети, которые не могут оставаться целый день дома одни. И для того, чтобы пойти навстречу именно этим семьям, школа откроет свои двери именно в формате дежурного класса», - пояснила Анна Кузыченко.

По ее словам, проводить настоящие занятия в дежурных классах не представляется возможным, потому что часть детей останется дома. Соответственно, часть учеников будет вынуждена нагонять программу самостоятельно.

«Я попросила родителей не обижаться на педагогов и директоров школ за то, что нет полноценных уроков в дежурных классах. Это не их инициатива и не их вина. Дежурный класс открыт для того, чтобы ваш ребенок не боялся быть целый день дома один, чтобы вы не рвались с работы, чтобы его накормить и проконтролировать, чем он занимается, чтобы ребенок не гулял по улице и не попал под чье-нибудь влияние, чтобы он был занимался организованной деятельностью под присмотром педагогов в стенах школы, не более того», - заключила начальник управления образования администрации города Пскова.