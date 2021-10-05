Общество

Определены даты конкурса на замещение должности главы администрации Пскова

Определены даты этапов конкурса на замещение должности главы администрации Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Сегодня, 5 октября, в Псковской городской Думе прошло заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пскова.

В состав комиссии вошли три представителя от ПГД: председатель комиссии - глава Пскова Елена Полонская, секретарь - депутат Денис Иванов, член комиссии - депутат Сергей Барабанов. Также в ее состав назначили трех человек распоряжением губернатора: первого заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области - начальника правового управления администрации региона Наталью Волкову, руководителя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяну Смирнову и начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию областной администрации Елену Тимашову.

Комиссия определила дату, время и место проведения 1-го и 2-го этапов конкурса на замещение должности главы администрации Пскова. Так, решено, что конкурс состоится 27 октября. Первый этап (конкурс документов) проведут с 12.00 до 13.00, второй этап (собеседование) пройдет с 15.00 до 18.00 в зале заседаний Псковской городской Думы (улица Некрасова, 14).

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Секретарь конкурсной комиссии будет принимать документы с 7 по 21 октября в рабочие дни с 16.00 до 18.00.

В завершение встречи участники комиссии назначили дату очередного заседания по принятию решения о допуске граждан, подавших документы к участию в конкурсе, - 26 октября (в 10.00 в зале заседаний гордумы).