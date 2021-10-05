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Общество

В новой школе на улице Юбилейной оборудуют кабинет для обучения детей с ОВЗ

05.10.2021 14:09|ПсковКомментариев: 0

Специально оборудованный кабинет для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья будет предусмотрен в новой школе, строительство которой идет на улице Юбилейной в Пскове. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

«Зачастую берется готовый проект уже построенного дошкольного учреждения или школы, который привязывается к нашей местности. Но в основном это проекты, которые были актуальны, например, два года назад. Мы сегодня строим школу на Юбилейной, взяли готовый прекрасный проект, который продемонстрировал и город Великие Луки, то есть он уже апробирован, но мы вносим свои коррективы», - рассказала Анна Кузыченко.

Так, в новой школе будет предусмотрена доступность пришкольного стадиона, чтобы ребенок с ОВЗ мог хотя бы пассивно присутствовать на уроке физкультуры вместе со своими одноклассниками, отметила начальник управления образования администрации города.

Анна Кузыченко заметила, что на сегодняшний день в Пскове проблема обучения детей-инвалидов стоит довольно остро. Так, в этом году в Центре лечебной педагогики не хватило мест для первоклассников, в связи с чем в образовательной школе №47 для этих целей были оборудованы два кабинета. «Это совершенно другая планировка, совершенно другое оснащение, совершенно иные педагоги. Мы переформатировали целое крыло, и в этом году эти дети пошли в школу», - сказала Анна Кузыченко. 

«Мы понимаем, что для этих первоклассников мы нашли возможность и вариант, но этим, к сожалению, не заканчивается эта часть нашего населения. Поэтому в готовый проект школы на Юбилейной мы внесли поправку и мы четко понимаем, что на первом этаже один из кабинетов, который будет располагаться рядом с особым санузлом, у нас будет кабинет именно для этих первоклассников. И это будет как раз та школа на Завеличье, которая примет детей в подготовленный, в приемлемый, достойно-оборудованный кабинет, который соответствует всем требованиям», - добавила она. 

Теги: #псков #дети-инвалиды #школы #улица Юбилейная
Источник: Псковская Лента Новостей
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