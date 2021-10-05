Общество

Михаил Ведерников и Паскаль Сливански почтили память павших воинов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове 5 октября. Официальные лица почтили память о подвиге фронтовиков, партизан и тружеников тыла минутой молчания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В памятной церемонии также принял участие и. о. руководителя территориального органа — представитель МИД России в Пскове Александр Иванов и другие официальные лица.

Отметим, в Пскове мемориальный комплекс был открыт 23 июля 1974 года к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь погребен прах неизвестного солдата, погибшего под Псковом в 1941 году на 18-й день войны — он был одним из бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах, выходя из окружения.