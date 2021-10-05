Общество

Борис Елкин рассказал о ходе ремонта в Псковском техническом лицее. ФОТО

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин вместе с заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой проконтролировал ход ремонта в Псковском техническом лицее. Об этом сити-менеджер сообщил в Instagram.

В настоящее время строители завершают демонтаж конструктивных элементов, укрепляют межэтажные перекрытия и ведут работы по устройству инженерных сетей и электрики.

Одновременно со строительно-монтажными работами ведутся археологические исследования, отметил Борис Елкин.

«Подрядчик работает в хорошем темпе, и есть уверенность, что в следующем учебном году ученики сядут за парты», - добавил он.