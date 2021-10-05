Общество

Путин рассчитывает, что учителей избавят от работы с документацией

Дума и правительство должны довести до конца процесс дебюрократизации работы учителя, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Что касается уровня бюрократической нагрузки, то вы, наверняка, обратили внимание, что в ходе подготовки к выборам депутатов Государственной Думы я встречался с некоторыми кандидатами, с людьми, которые принимали активное участие в избирательной кампании, в том числе по линии партии "Единая Россия". И руководительница образовательного центра "Сириус" Елена Владимировна как раз говорила об этой бюрократической нагрузке», - сказал глава государства на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России».

Владимир Путин отметил, что ему удалось договориться с властями о снижении бюрократической нагрузки на учителя там, где она «абсолютно не оправдана».

«Надеюсь, что депутаты Госдумы и правительство не только обратят на это внимание, но и доведут эту работу до логического завершения, разгрузив учителей от несвойственной им и ненужной функции заполнения бумажек там, где они совершенно не нужны», - заключил президент.