Общество

Владимир Путин объявил 2023-й Годом учителя

Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом учителя. Об этом он сообщил на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года», пишет «Лента.ру».

Глава государства отметил, что 2023 год является годом 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского.

Подготовка к проведению Года учителя начнется скоро, добавил Путин. Он призвал лауреатов конкурса принять в ней участие.

Кроме того, российский лидер указал на необходимость совершенствования системы оплаты труда педагогов. Власти намерены это делать с учетом бюджетных возможностей.