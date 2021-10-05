Общество

Анна Кузыченко о переходе на дистанционное обучение и фейках о захвате псковских школ

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 5 октября. Гостем студии стала начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней переход школ города на дистанционный режим работы, строительство новой школы на улице Юбилейной. Кроме того, Анна Кузыченко прокомментировала ход реставрации здания Псковского технического лицея, обеспечение безопасности в учреждениях образования города и недавние фейки о захвате ряда псковских школ, которые спровоцировали панику в родительских чатах.

Любовь Кузнецова: Думаю, что для всего педагогического сообщества огорчением стали меры, которые накануне принял оперативный штаб. Я имею ввиду введение дистанционного обучения как минимум на текущую неделю. Скажите, насколько для системы образования города Пскова был ожидаем возврат к дистанционному обучению? Я имею ввиду показатели по заболеваемости как среди учеников и воспитанников, так и среди педагогического коллектива, сложившиеся за сентябрь, — они к тому и вели?

Анна Кузыченко: Говорить о том, что это решение несоответствующее, неоправданное, нельзя. Было принято решение о переводе на дистанционное обучение с 4 по 10 октября. Мы понимаем, что областной оперштаб принимает решения на основе той статистики и динамики, которую он видит не только по заболеваемости среди детей, но и по заполняемости коечного фонда, по наличию вакцины, лекарственных средств и так далее.

Есть органы, ответственные за принятие подобного решения. И мы на сегодняшний день должны руководствоваться только одним: наша задача — приостановить рост заболевания, предотвратить появление очагов в образовательных организациях. Первое, что нас радует: объявлена неделя дистанционного обучения. Мы надеемся, что за эту неделю динамика приостановится. Второе: не могу сказать, что это было ожидаемо. Даже в личных беседах у меня спрашивали, уйдем ли мы на «дистант», и я всем говорила, что у меня нет такой информации. И ее действительно не было. Мы ничего не скрывали. Я хочу, чтобы это понимали как педагоги, так и родители: ни у кого не было цели скрыть то, что школа перестает работать в очном формате.

Да, мы видим, что за последнюю неделю у нас было закрыто 19 классов из-за коронавируса, но это не значит, что все 30 детей в каждом классе болели. Мы получали информацию от Роспотребнадзора о том, что в классе есть заболевшие. Все остальные одноклассники являлись контактными, именно поэтому они уходили на самоизоляцию: мы закрывали класс, продолжая, в том числе, дистанционное обучение этих детей, не более того.

Кроме того у нас было закрыто порядка шести классов по ОРВИ, и это тоже нормальная ситуация. Мы с вами все знаем, что и в осенний, и в весенний период идет рост респираторных заболеваний. Поэтому, если в классе более 25% заболевших, мы всегда в любое время закрывали этот класс на карантин.

Мы соблюдали все меры предосторожности. Мы научились работать по тем методическим рекомендациям, которые были предложены федеральным центром больше года назад, и для нас это уже стало нормой. Поэтому в школах нет вспышек как таковых, но мы понимаем, что ситуация демонстрирует рост заболеваемости, что дети являются бессимптомными переносчиками, и решение принято Роспотребнадзором исходя из тех наблюдений, которые они ведут ежедневно.

Любовь Кузнецова: Как организовано дистанционное обучение? В пятницу минувшей недели вы и ваши подчиненные, руководители учебных учреждений занимались тем, что организовывали дежурные группы, классы и так далее. Организовать «дистант» с кондачка тоже невозможно. Нужно ведь принять массу решений на опережение, чтобы текущая неделя прошла максимально системно?

Анна Кузыченко: Да, но я хочу сказать, что нам было немножко полегче, потому что опыт изменения траектории движения у нас уже был. Мы работаем по отработанным вариантам, которые были запущены нами и весной прошлого года, и в декабре прошлого года. Поэтому здесь чуточку проще.

Единственное, мне очень жаль наших первоклашек — это та категория детей, которая только прошла адаптацию в сентябре к новому месту, к новому учителю, к своим новым друзьям, к новой жизни. И сегодня мы видим, что хуже, сложнее всего именно им. Поэтому мы максимально постарались организовать дежурные группы именно для первоклашек.

Первоклассники не вышли в дежурные классы только в двух школах. В остальных мы видим, что первые классы — самые востребованные по дежурным классам, дети занимаются развивающей деятельностью, по режиму посещают столовую, получают горячее питание. Для всех остальных, по запросам родителей, организованы дежурные классы и горячее питание.

Что касается основной школы, с 5 по 11 класс. Наши педагоги находятся на рабочих местах и занятия ведут из стен школы. Мы по максимуму постарались организовать рабочее пространство педагога таким образом, чтобы он не просто смог выслать домашнее задание, а потом его собрать, а чтобы он смог выйти в эфир к ребенку и провести с ним те самые 30 минут эфирного времени, живого общения, выдав основополагающие элементы материала, урока, темы и так далее.

Я хочу сказать, что у нас педагоги — это многостаночники. Это универсальные солдаты, которые привыкли выполнять разноплановые задачи. Не знаю, в какой профессии есть такие универсалы. Не зря очень многие говорят, что после сферы образования не страшно идти никуда, ты уже очень ко многому готов. Поэтому наши педагоги в этом плане молодцы.

Некоторые изменения в расписании связаны с тем, что педагоги выходят на уроки из стен школы. У нас не все классы проводят занятия онлайн в привычном режиме, потому что, к сожалению, педагог вынужден делить кабинет с другими педагогами для того, чтобы провести свои занятия. Поэтому ищем компромиссы, находим варианты, сегодня уже вторник, нам осталось продержаться три с половиной дня. И улучшение ситуации, вполне возможно, приведет к тому, что в понедельник мы уже встретимся в привычном формате в стенах нашей школы.

Любовь Кузнецова: Анна Сергеевна, транслирую вам вопрос от родительского сообщества, от родителей детей младших классов: что такое дежурный класс изнутри? И чем должен заниматься педагог с этими детьми?

Анна Кузыченко: Каждый педагог, руководитель школы руководствуется указом губернатора. И в указе четко прописано, что при потребности родителей мы должны предоставить возможность ребенку находиться в школе, организовать для него дежурный класс. Но он не предполагает проведения общеобразовательной деятельности, а предполагает только присмотр и уход за ребенком. Такая формулировка вносилась не только в этот раз, но и изначально. Смысл и задача этой формулировки очень просты: есть дети, которые не могут оставаться целый день дома одни. И для того, чтобы пойти навстречу именно этим семьям, школа откроет свои двери именно в формате дежурного класса.

Проводить занятия как таковые не представится возможным, потому что часть детей останется дома. И у нас получится, что кто-то в обычном формате будет с учителем, а кто-то будет вынужден догонять в ZOOM-варианте. Поэтому я попросила родителей не обижаться на педагогов и директоров школ за то, что нет полноценных уроков в дежурных классах. Этот не их инициатива и не их вина. Дежурный класс открыт для того, чтобы ваш ребенок не боялся быть целый день дома один, чтобы вы не рвались с работы, чтобы его накормить и проконтролировать, чем он занимается, чтобы ребенок не гулял по улице и не попал под чье-нибудь влияние, чтобы он занимался организованной деятельностью под присмотром педагогов в стенах школы, не более того. К сожалению, уроки в привычном расписании в дежурных классах начальной школы не проводятся.

Любовь Кузнецова: Хозяйство городского управления образования в последние годы ежесезонно обрастает новыми объектами. Прежде всего, это заслуга наших национальных проектов, которые работают, и это очевидно. В этом году — садиком на улице Алехина, впереди завершение строительства детского сада на улице Коммунальной, началось строительство новой школы на 850 мест на улице Юбилейной, параллельно идет подготовка к строительству школу на улице Кузбасской Дивизии в районе бывшего стадиона «Электрон». Понятно, что юридически эти объекты становятся вашими лишь после того, как строители их полностью вам сдали, но вы, наверное, отслеживаете, как идет строительство. Задумываетесь, какую купить мебель, игрушки в зависимости от учреждения. Насколько вы контролируете эти процессы?

Анна Кузыченко: Контролируем, потому что иначе нельзя. Это все для образования, для детей, для нашего подрастающего поколения. Да, действительно, динамика появления новых помещений, зданий, новой начинки зданий, которые сейчас существуют в регионе, в частности, в городе Пскове, нас очень радует. Потому что сады строились одномоментно, и сады немаленькие — по 270, 140, 120 мест и так далее. На каждом этапе мы подключаем к работе будущего руководителя строящегося учреждения. И всеми моментами, начиная с согласования расцветки, оборудования, расположения, расстановки и внесения изменений в существующий проект, занимается будущий руководитель. Согласование идет через управление образования.

Для нас это максимально важно, потому что ситуация со строительством Псковской инженерно-лингвистической гимназии показала, что присоединяться на финальной стадии уже бессмысленно: мы получаем готовый продукт, который сложно изменить под потребности образования. Зачастую видим, что берется готовый проект уже построенного дошкольного учреждения или школы, который привязывается к нашей местности. Но в основном это проекты, которые были актуальны, например, два года назад. Сегодня строим школу на улице Юбилейной: взяли готовый прекрасный проект, который продемонстрировал и город Великие Луки, то есть он уже апробирован, но мы вносим свои коррективы.

Например, мы не увидели никакой доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая направлена на доступность со стороны стадиона. И тот выход из школы, который ведет детей к стадиону, приспособлен только для обычных людей. Мы внесли правки, устанавливаем там пандусы, соответствующие расположения порогов и так далее, чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья имел возможность пусть не активно, но пассивно присутствовать со своим классом на том же уроке физкультуры на стадионе.

Мы внесли в проект школы на улице Юбилейной изменения, согласно которым один кабинет переформатирован для детей-инвалидов. Мы понимаем, что это востребованная потребность, тем более, что на Завеличье у нас нет такого.

Любовь Кузнецова: Часть учебных учреждений, к счастью, находится в объектах культурного наследия. На данный момент идет долгожданная реставрация Псковского технического лицея. Мы снаружи видим только леса и обтянутый пленкой куб здания, а что внутри?

Анна Кузыченко: Внутри разруха. Там ничего не осталось от кабинетной системы. Но это радует, потому что там очень много строителей, там жизнь кипит, там муравейник именно в хорошем смысле этого слова. Мы видим темпы, мы понимаем, что сроки максимально будут соблюдены.

Нюансы есть всегда, мы к этому готовы, но то, как подрядчик ведет сейчас работу, нам очень нравится. Помимо того, что темпы энергичные, подрядчик еще и заинтересован в том, чтобы сохранить аутентичность того, что он видит, уникальность того, что вскрывается в ходе разборных работ и так далее. Он ведет постоянные переговоры с директором технического лицея.

Сегодня я хочу с гордостью сказать, что Псковский технический лицей имеет прекрасную перспективу. Это гигантское финансирование. Иногда мне кажется, что этот факт не очень оценен где-то в СМИ, это ведь была многолетняя работа. И губернатор Псковской области Михаил Ведерников вел работу по финансированию. Получить более 200 млн на уникальное здание, которое будет воспроизведено в том виде, в котором оно было, да еще и с современной начинкой внутри — это, конечно, колоссальное достижение и для исторической части города Пскова, и для образования в целом. Поэтому для нас технический лицей сегодня — это тот самый «свет в конце тоннеля», который к 1 сентября 2022 года для нас будет, наверное, самой яркой точкой следующего начала учебного года.

Любовь Кузнецова: Где сейчас размещаются дети и педагогический коллектив? Есть ли какие-то проблемы в таком кочевом, непривычном, временном состоянии?

Анна Кузыченко: Мы все понимаем, что жизнь любого человека и организации делится на два этапа: до переезда и после. Поэтому, конечно, сложности были разные: организационного, хозяйственного плана, но тем не менее никто никого не оставил и не бросил с чемоданами посреди дороги. Я очень благодарна уже ушедшему главе администрации Александру Братчикову за его договоренности, в частности, с Михаилом Ведерниковм. Благодаря этому взаимодействию сегодня наши дети в полном составе, все параллели классов, наш педагогический коллектив ПГЛ, находятся в помещении филологического факультета Псковского государственного университета. И я в первую очередь подчеркиваю значимость этого момента, что они находятся не в приспособленных помещениях, а в помещениях, где велась образовательная деятельность, где есть положительные заключения Госпожнадзора, Роспотребнадзора и где есть условия для работы в кабинетной системе, которую от нас сегодня требуют федеральные установки.

Не хватает трех аудиторий для того, чтобы полноценно в первую смену разместить всех, у нас несколько скользящий график для обучающихся, но они все рады, что они, во первых, все вместе, что они не раскиданы по школам, они рады, что у них есть свой дом, который не на месяц, не на пол года, а на весь учебный год, они туда переехали со всем своим имуществом, со всеми своими методическими материалами. Это позволяет вести полноценный процесс обучения. Я считаю, что это был оптимальный вариант и с точки зрения локации в центре города.

Любовь Кузнецова: На минувшей сессии Псковской городской думы ряду муниципальных учреждений образования были выделены дополнительные средства, в том числе, на систему безопасности. Какая у нас ситуация с безопасностью в целом и помогут ли эти средства ее усилить?

Анна Кузыченко: Помогут усилить, безусловно. Не могу сказать, что это закроет все проблемы, которые существуют. Это, к сожалению, пока еще нереально, и я не устану повторять, что пока не появится федеральная ведомственная программа безопасности наших образовательных организаций, мы, муниципалитет, своими силами не справимся, потому что слишком велики объекты и категорийность этих объектов. Тем не менее, я благодарна администрации города, что это все время на контроле.

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин четко знает суммы, которые необходимы. У него есть понимание, как и когда добавить софинансирование. И с нами очень плотно работает отдел вневедомственной охраны. Это люди, которые раз в неделю со мной все проговаривают. Мы знаем объекты, которые в первую очередь нужно усилить, поэтому все, кто заинтересован и те, кто может, стоят на страже безопасности наших детей.

Любовь Кузнецова: Недавно распространенные по родительским чатам фейки о якобы захвате псковских школ породили панику. Реакция официальных властей и правоохранителей несколько запоздала, как отмечают многие. Какова роль управления образования, городских властей и правоохранительного блока?

Анна Кузыченко: То, что произошло с этим вбросом в наши социальные сети, неприемлемо с точки зрения участия наших детей. Как выяснилось, первоначальный источник был не среди наших обучающихся. Но когда эту информацию подхватили наши школьники, здесь, конечно, история, требует другого размышления.

Управление образования первые полтора часа закрывало максимально возможно все запросы, давало ответы и пыталось успокоить родительскую общественность. Наши руководители стояли грудью как в моральном плане (старались закрыть панику), так и в физическом, потому что были на контроле абсолютно все подходы, доступы к школам.

Было максимально обидно, когда псковский обучающийся усугублял ситуацию, интерпретируя, добавляя недостоверную информацию, не соответствующую действительности только с тем, как он потом пояснил, чтобы всем было поинтереснее, поживее. Поэтому здесь у меня позиция абсолютно категорична. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами. Мои объяснения точно также легли в основу того обвинения, которое будет предъявлено семье данного несовершеннолетнего. Я свою позицию готова озвучивать и в суде, потому что считаю, что та интерпретация событий, которая была запущена семнадцатилетним старшеклассником, человеком, который находится на финишной прямой по определению своего жизненного пути, профессионального роста и так далее, внесла дисбаланс и дестабилизацию среди детей, среди родителей. Это недопустимо и будет иметь для него правовые последствия.

Я хочу сказать спасибо тем родителям, кто поддерживал нас в это время. Мне очень жаль тех детей, а это начальная школа, которая тоже, к сожалению, у нас в чатах. Очень многие дети из начальной школы на следующий день боялись идти на уроки. Значит можем говорить о том, что нам нужна усиленная работа даже не сточки зрения укрепления наших бастионов, а с точки зрения психологической. Мы должны формировать у наших детей понимание того, что школа — это зона безопасности, и что каждый, кто там находится, несет за вас ответственность. Это должны понимать и родители, и дети. Я всегда говорю, что учителя давно перестали быть предметниками. Это люди, которые в первую очередь несут ответственность за жизнь и здоровье вашего ребенка. Не бойтесь, не переживайте, мы всегда находимся на страже.

Любовь Кузнецова: Анна Сергеевна, сейчас у вас есть возможность поздравить коллег с профессиональным праздником, с Днем учителя.

Анна Кузыченко: Я хочу сказать слова благодарности. Хочу сказать вам спасибо за то, что вы в свое время выбрали эту стезю. Самое главное, несмотря на все внешние обстоятельства, каждый из вас остается с нами, с нашими детьми, с нашими родителями. Я хочу сегодня поблагодарить вас всех за то, что вы не сдаетесь.

И хочу напомнить, что в этой жизни все циклично. И это тоже пройдет. И мы с вами тоже снова будем простыми учителями, которые отдают сердце детям, несмотря на все внешние вызовы и угрозы.