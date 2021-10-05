Общество

Дети в Опочецком районе четвертую неделю не могут попасть в школу

Дети из деревни Панцерново Опочецкого района четвертую неделю не могут попасть в Макушинскую среднюю школу. Такое обращение опубликовано на сайте губернатора.

Жительница деревни Панцерново рассказала, что этим летом в населенный пункт прочистили дорогу и установили автобусную остановку. «1 сентября двое моих детей пошли в Макушинскую школу. А через неделю маршрут закрыли. Объясняют, что в дорожно-транспортном комитете по Псковской области не согласован вопрос. Почти месяц дети сидят дома. До остановки, куда приезжает автобус, почти 6 км. У одной из девочек хронические заболевания. Нам не дойти. Помогите, пожалуйста, решить вопрос», - обратилась она.

По мнению представителя администрации Опочецкого района, подобными маршрутами занимается областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству. «Мы подготовили дорогу, ее грейдировал наш подрядчик, сделали автобусную остановку, поставили необходимые знаки, место для разворота», - рассказал собеседник корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Однако в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству не согласны с такой позицией, что следует из ответа председателя комитета Станислав Стармолотов, опубликованного на сайте губернатора.

«Заезд рейсового автобуса в деревню Панцерново не предусмотрен техническим заданием к государственному контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении по муниципальным маршрутам Опочецкого района», - отметил Станислав Стармолотов.

По его словам, в областной комитет по транспорту действительно поступило заявление о необходимости указанного заезда. «Однако при рассмотрении заявления было установлено, что в случае заезда автобуса в деревню Панцерново размеры увеличения пробега на маршруте превысят допустимые законом объемы, что будет являться существенным нарушением условий государственного контракта. В связи с чем осуществление заезда в деревню Панцерновно не было согласовано», - объяснил Станислав Стармолотов.

«В соответствии с действующим законодательством, в случае отсутствия регулярного автобусного сообщения, обязанность по подвозу школьников, проживающих в сельской местности до образовательных учреждений и обратно, возложена на учредителя образовательной организации, в которой школьник обучается, в данном случае - на администрацию Опочецкого района», - резюмировал руководитель комитета.