Общество

Голикова заявила о необходимости вакцинировать от COVID-19 почти 40 млн россиян

Чтобы достигнуть коллективного иммунитета в России, нужно первично привить от коронавируса еще 35,9 миллиона человек, а также провести ревакцинацию 7,6 миллиона человек. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

«Чтобы достигнуть коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно еще привить первично 35,9 миллиона человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более чем шесть месяцев назад и ревакцинированных более чем шесть месяцев назад - 7,6 миллиона человек», - сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что «очевидно, что эти цифры подвижны» и зависят от заболеваемости в РФ. «Они мониторируются в ежедневном режиме», - сказала она.

Татьяна Голикова рассказала, что первым компонентом от коронавируса в России привиты 47,4 миллиона человек, полностью - 42,2 миллиона, повторно и после болезни - 1,9 миллиона.