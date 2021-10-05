Голикова заявила о необходимости вакцинировать от COVID-19 почти 40 млн россиян

Чтобы достигнуть коллективного иммунитета в России, нужно первично привить от коронавируса еще 35,9 миллиона человек, а также провести ревакцинацию 7,6 миллиона человек. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.
Вице-премьер добавила, что «очевидно, что эти цифры подвижны» и зависят от заболеваемости в РФ. «Они мониторируются в ежедневном режиме», - сказала она.
Татьяна Голикова рассказала, что первым компонентом от коронавируса в России привиты 47,4 миллиона человек, полностью - 42,2 миллиона, повторно и после болезни - 1,9 миллиона.