Общество

Сладкий и горький: где в Пскове варят вкусный кофе? ЛОНГРИД

В холодные осенние дни нет ничего лучше, чем выпить чашечку кофе. Это поистине волшебный напиток, дарящий не только заряд бодрости, но и хорошее настроение.

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В современном мире сложно представить свое утро без терпкого американо, а посиделки с друзьями не обходятся без ароматного капучино. И, согласитесь, гораздо приятнее гулять, когда с собой есть нежный латте. А когда за окном льет дождь или дует промозглый ветер, что может быть чудеснее, чем согреваться кофе по-венски со взбитыми сливками, сидя в уютном кафе?

Фраппе, глясе, раф, ристретто, айриш, макиато - каких только видов кофе нет! И везде их готовят по-разному. Как найти свой идеальный напиток?

За последние десятки лет в Пскове появилось множество новых кофеен с дизайнерским интерьером, которые могут дать фору любому столичному заведению по качеству напитков и обслуживания. «МК в Пскове» специально для ценителей и любителей подготовил ТОП-5 кофеен города, где знают все о том, как сварить по-настоящему вкусный кофе.