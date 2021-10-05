Общество

Псковские курсанты приняли участие в акции «Дорогами искупления»

Заключительный этап всероссийской акции «Дорогами искупления» состоялся в Псковском филиале академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе академии.

Мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского, состоялось в Псковском филиале академии с участием сотрудников ФСИН России и МГУ имени М. В. Ломоносова, УФСИН России по Псковской области и курсантов образовательной организации.

Участники автопробега ФСИН России преодолели расстояние Москва – Санкт-Петербург – Великий Новгород – Старая Русса – Псков, где в территориальных учреждениях и образовательных организациях ведомства прочли лекции по истории исправительной системы в период жизни Федора Достоевского и архитектуре зданий того времени. Кроме того, они продемонстрировали тематическую фотовыставку в электронном виде и показали фильм «Тобольские ворота Достоевского», снятый Центром общественных связей ФСИН России.

Представитель управления кадров ФСИН России Анар Аллахвердиев и представитель Центра общественных связей ФСИН России Елена Олудина отметили, что основная цель акции – просветительская: популяризация чтения художественной литературы среди сотрудников уголовно-исполнительной системы, курсантов образовательных организаций и осужденных к лишению свободы, привлечение внимания общества к проблемам ресоциализации осужденных, их постпенитенциарной адаптации.

В ходе мероприятия состоялось награждение призеров интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?», который организовали в рамках Всероссийской акции «Дорогами искупления» и посвятили героям Достоевского, его взаимоотношениям с современниками и другим интересным биографическим фактам писателя.

Капитан команды, победившей в игре «Что? Где? Когда?», курсант Анатолий Гришмановский получил не только кубок и диплом образовательной организации, но и памятный сувенир Федеральной службы исполнения наказаний.

«Благодаря тому, что Федеральная служба исполнения наказаний организовала всероссийскую просветительскую акцию "Дорогами искупления", мы получили уникальную возможность приобщиться к творчеству великого русского писателя, узнать новое о его жизни. Уверен, что большинство курсантов и сотрудников обязательно перечитают великие произведения Достоевского и снова вместе с его героями задумаются над самыми важными вопросами жизни», – отметил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев.

Напомним, всероссийская просветительская акция стартовала 27 сентября в Москве, где родился Достоевский, а завершилась 5 октября в Пскове, где неоднократно бывали литературные герои писателя.