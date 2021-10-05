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Общество

Сбер предоставит зарплатным клиентам подписку «СберПрайм» за 1 рубль

05.10.2021 17:49|ПсковКомментариев: 0

Каждый житель России, который получает зарплату на карту СберБанка, имеет возможность подключить подписку СберПрайм на 3 месяца всего за 1 рубль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«СберПрайм» позволяет c максимальной выгодой пользоваться самыми разнообразными сервисами экосистемы Сбера: смотреть кино, слушать музыку, вызывать такси, заказывать продукты, консультироваться с врачами и многое другое.

Подписку необходимо активировать в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Для этого нужно в разделе «Сервисы» на главном экране выбрать «СберПрайм», далее «СберПрайм. Акция для зарплатных клиентов».

После подключения «СберПрайм» зарплатные клиенты в течение двух рабочих дней получат СМС или push-сообщение в «СберБанк Онлайн» с единым промокодом, который дает скидку 300 рублей сразу в двух сервисах экосистемы Сбера: «СберМаркете» и «СБЕР ЕАПТЕКЕ». Промокод действителен при покупке от 1500 рублей.

Для получения скидки в «СберМаркете» и «СБЕР ЕАПТЕКЕ» нужно скопировать промокод из поступившего сообщения и активировать его при оформлении заказа на сайте или в мобильном приложении партнёров.

Промокод действует только для новых клиентов, не совершавших ранее покупки в сервисах. Доставка в «СберМаркете» и «СБЕР ЕАПТЕКЕ» при наличии подписки «СберПрайм» бесплатная.

«Быть зарплатным клиентом Сбера выгодно. Наши зарплатные клиенты уже имеют некоторые преимущества при использовании сервисов банка. Так, ряд кредитных продуктов предлагается им на более выгодных условиях. Теперь мы открываем для зарплатных клиентов новые возможности для решения самых разнообразных задач быстро и выгодно с помощью подписки "СберПрайм" и сервисов экосистемы», - отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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