Общество

Псковичей в возрасте до 35 лет приглашают в ОМОН

Жителей Псковской области приглашают на службу в ОМОН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«В ОМОН управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части, кинолога», - говорится в сообщении.

На работу приглашают физически подготовленных и здоровых псковичей в возрасте до 35 лет без судимости.

В ведомстве добавили, что граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.