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Псковский губернатор дал ряд поручений по итогам общения с руководством инфекционки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках встречи с руководством Псковской областной инфекционной больницы по случаю первого года работы медучреждения обсудил со специалистами работу медиков в условиях складывающейся эпидемиологической обстановки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Главврач медучреждения Анастасия Повторейко отметила, что загруженность всех филиалов больницы очень высокая. Реанимация развернута до 40 коек. Каждое кислородное место на счету и может быть в экстренном порядке перепрофилировано в реанимационное.

Медики также рассказали, что болезнь стремительно молодеет, на подъем заболеваемости повлияло начало учебного года. Сначала заболевали школьники, затем родители и окружающие. В настоящий момент на лечении в детском инфекционном отделении находятся дети, начиная с грудного возраста.

«На сегодняшний момент есть несколько тяжелобольных беременных. В нашем учреждении мы впервые приняли роды, преждевременные. Ребеночка спасли, девочка жива, с положительной динамикой. Маму спасаем, у нее 90% поражения легких. Ситуация очень серьезная», — подчеркнула Анастасия Повторейко и назвала введенные ранее губернатором ограничительные меры абсолютно верными.

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Молниеносное течение заболевания с тяжелыми осложнениями наблюдается у граждан в возрастной группе от 20 до 40 лет. Поэтому медики отметили высокую необходимость вакцинации данной группы жителей региона, а также проведения ревакцинации после полугода после введения препарата. Это обусловлено протекающими пандемическими процессами и подъемом заболеваемости, отметили специалисты.

Глава региона обсудил с медиками и ситуацию со свободным коечным фондом. Ему рассказали, что загруженность всех филиалов медучреждений очень высокая. Анастасия Повторейко заметила, что учреждение не может расширять коечный фонд из-за боксовой системы обустройства больницы. Развертывание коек для лечения COVID-19 в Псковской межрайонной больнице, по словам заместителя главврача Самира Аль-Араби, дало большую свободу в принятии решений, в том числе по долечиванию пациентов, которые не требуют специализированной помощи и интенсивной терапии. Всего там развернуто 130 мест.

Отдельно специалисты отметили работу с пациентами и призвали их относиться с пониманием, когда медики переводят их на долечивание в другое лечебное учреждение. Так, по состоянию за прошлые сутки приемные покои областной инфекционной больницы приняли порядка 150 пациентов, которым требуется госпитализация, что говорит о высокой нагрузке на персонал и коечный фонд. Председатель Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко добавила, что в настоящее время ведется работа по перепрофилированию части Великолукской межрайонной больницы, чтобы перераспределить потоки больных COVID-19.

«Проработаем маршрутизацию пациентов, чтобы развернуть ковидные койки. Сейчас мы должны работать сообща», — заметила Марина Гаращенко и добавила, что на инфекционных койках гражданам также оказывается комплексная медицинская помощь профильными специалистами, которые состоят в мобильных бригадах.

Руководитель великолукского филиала Наталья Дорожкина в свою очередь добавила, что статистика за октябрь показывает — поступившие впервые в инфекционную больницу пациенты в подавляющем большинстве не вакцинированы. К примеру, на днях в медучреждение поступила 70-летняя женщина, на 3-й день течения болезни поражение легких составило 70%, сатурация — 54%.

«Она была абсолютно здоровая, не вакцинировалась и даже не думала о вакцинации. Мы наблюдали цитокиновый шторм, острую дыхательную недостаточность, она была доставлена в реанимацию в считанные минуты, на утро состояние стабилизировалось, но такие ситуации катастрофичны», — прокомментирована Анастасия Повторейко и акцентировала внимание на необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью.

«Говорите обо всем, что необходимо, будем оказывать поддержку», — сказал губернатор.

По итогам общения со специалистами Михаил Ведерников сформулировал ряд поручений, касающихся информирования населения региона об особенностях работы Псковской областной инфекционной больницы, о различных случаях течения болезни у пациентов. Он добавил, что в регион накануне поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона». В этом свете губернатор акцентировал внимание на необходимости работы, в первую очередь, с теми гражданами, которые записались в лист ожидания.